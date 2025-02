Twitch introduce novità per le sponsorizzazioni: più opportunità per gli streamer

Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta e quali novità ci sono in serbo per il futuro.

Le novità di Twitch

La nuova scheda Sponsorizzazioni nella Dashboard autore offre agli streamer una panoramica completa delle opportunità di sponsorizzazione disponibili, consentendo loro di gestire in modo più efficiente le collaborazioni con i brand. Il Profilo autore, invece, permette agli streamer di presentarsi in modo professionale ai potenziali sponsor, mettendo in evidenza i propri interessi e il tipo di contenuti trasmessi. Tra qualche settimana sarà disponibile anche in versione infografica, da scaricare e condividere con potenziali sponsor, anche fuori da Twitch.

L'immagine che pubblicizza le nuove opzioni

La partnership con StreamElements, infine, offre agli streamer la possibilità di accedere a un maggior numero di offerte di sponsorizzazione direttamente dalla dashboard di Twitch.

Pare che le nuove funzionalità siano state finora accolte positivamente dalla community di streamer, che le considera un importante passo avanti per la crescita professionale sulla piattaforma. Twitch ha inoltre anticipato che nei prossimi mesi verranno introdotte ulteriori novità, come l'integrazione della Bacheca Promozioni nella dashboard delle sponsorizzazioni e l'ampliamento delle opzioni per i Drop.

Voi che cosa ne pensate? Trovate utile l'implementazione di questi strumenti per gli streamer? Diteci la vostra nei commenti. Intanto Twitch vi mette in punizione se barate nei giochi online, ma promette di pulirvi la fedina penale rapidamente.