Monster Hunter Wilds sfiora il perfect score nei voti di Famitsu

Monster Hunter Wilds ha sfiorato il perfect score nei voti di Famitsu: i redattori della rivista giapponese hanno assegnato al gioco Capcom tre 10 e un 9, per un totale di 39/40 che conferma l'accoglienza entusiastica riservata al nuovo capitolo della serie.

Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series) - 9/10/10/10 [39/40]

Sid Meier's Civilization VII (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/7/8/7 [30/40]

Sniper Elite: Resistance (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 8/8/8/8 [32/40]

Wizardry: The Five Ordeals (Switch) - 8/7/7/7 [29/40]

È andata decisamente meno bene a Sid Meier's Civilization 7, che a quanto pare non ha convinto la testata nipponica e ha dovuto accontentarsi di due 8 e due 7, per un totale di 30/40: un punteggio poco brillante, considerando la manica generalmente larga di Famitsu.

Qualche voto in più lo ha ricevuto invece Sniper Elite: Resistance, l'episodio della saga Rebellion ambientato in Francia: in questo caso la valutazione della rivista è stata di quattro 8, per un totale di 32/40.