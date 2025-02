I voti della critica di Monster Hunter Wilds ti fanno venire voglia di giocarci subito

Tempo di voti della critica per Monster Hunter Wilds, che sono generalmente ottimi. Al momento di scrivere questa notizia, il nuovo titolo di Capcom ha una media voto di 89 / 90 (cambia recensione dopo recensione) su OpenCritic, con ben 12 punteggi pieni. Insomma, parliamo di uno dei titoli meglio giudicati nel 2025, almeno finora. Una conferma per i fan della serie, che non vedranno l'ora di giocarci, a questo punto.