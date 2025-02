Ecco il curioso unboxing di Nothing Phone (3a) Series fatto da un robot

Nothing ha presentato oggi il design completo della sua nuova Phone (3a) Series. La presentazione è avvenuta in modo inatteso, attraverso un video unboxing con protagonista NEO Gamma , un robot umanoide progettato dalla società norvegese 1x .

Nothing Phone (3a) Series

Il design della Phone (3a) Series riprende in parte gli stilemi dei modelli precedenti, ma introduce anche alcune novità interessanti. Particolare attenzione è stata dedicata al comparto fotografico, con una disposizione a periscopio.

Il Design Director di Nothing, Adam Bates, ha condiviso poi ulteriori dettagli sul processo di progettazione in un video sul canale YouTube dell'azienda. Bates ha spiegato come il team abbia lavorato per trovare il giusto equilibrio tra estetica e funzionalità, con l'obiettivo di creare un prodotto innovativo e facile da usare.

Se anche voi siete tra i curiosi di scoprire le specifiche tecniche e le funzionalità complete del nuovo device vi possiamo già dire che la redazione sta provando lo smartphone e che presto uscirà la nostra recensione.

Le specifiche complete della Phone (3a) Series saranno rivelate il 4 marzo alle 11:00. Il video sarà pubblicato sul canale YouTube di Nothing e su nothing.tech.