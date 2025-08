Apple punta a rivoluzionare la fotografia mobile con un nuovo sensore d'immagine proprietario

Un progetto che va oltre il brevetto

Lo scorso mese Apple ha depositato un brevetto intitolato "Image Sensor With Stacked Pixels Having High Dynamic Range And Low Noise". Il documento descrive un sensore con architettura a strati, capace di catturare fino a 20 stop di gamma dinamica. Per fare un confronto, l'occhio umano riesce a percepire tra i 20 e i 30 stop, mentre la maggior parte degli smartphone attuali si ferma tra i 10 e i 13. Se Apple riuscisse a mantenere le promesse, il nuovo sensore potrebbe superare persino fotocamere professionali come la ARRI ALEXA 35, usata nel cinema.

La struttura è composta da due strati principali: il sensor die, che cattura la luce, e il logic die, responsabile dell'elaborazione, inclusa la riduzione del rumore. Un elemento chiave dell'architettura è il Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC), una tecnologia che consente a ogni pixel di adattarsi a diverse intensità luminose nella stessa immagine. Questo permetterebbe al sensore di gestire scene con forti contrasti, come un soggetto in controluce, senza perdere dettagli né nelle ombre né nelle alte luci.

Un altro aspetto innovativo è il sistema di soppressione del rumore: ogni pixel è dotato di un circuito di memoria integrato che misura e compensa in tempo reale il rumore elettronico dovuto al calore. Tutto avviene direttamente sul chip, prima ancora che l'immagine venga elaborata via software.