Apple, la produzione del pieghevole da 18,8 pollici potrebbe slittare al 2027

Se il lancio dell'iPhone 18 Fold è invariato, quindi previsto per la fine del 2026, pare che Apple stia lavorando anche a un maxi dispositivo pieghevole che potrebbe non uscire in tempi brevi. Secondo diverse indiscrezioni, dovrebbe essere un ibrido tra un iPad e un MacBook. Quest'ultimo, però, pare non entrerà più in produzione di massa nel quarto trimestre del 2026, quindi potrebbe slittare all'anno successivo, ovvero il 2027. Cerchiamo di fare chiarezza.

Nuovi dispositivi pieghevoli Da un lato abbiamo l'iPhone 18 Fold, smartphone pieghevole di cui vi abbiamo già parlato in precedenza e la cui uscita è prevista entro la seconda metà del 2026. In una nota dedicata ai risultati del terzo trimestre, l'analista Jeff Pu ha riscontrato "progressi intatti" nella catena di fornitura, quindi non dovremmo aspettarci eventuali variazioni. Discorso diverso per l'altro dispositivo: "È probabile che il dispositivo da 18,8 pollici venga posticipato", ha scritto senza però fornire ulteriori motivazioni. iPad pieghevole (immagine puramente indicativa) Dal rapporto emerge che la produzione di massa di questo device non avverrà più nel quarto trimestre del 2026. In ogni caso le informazioni, non ufficiali, sono ancora particolarmente confusionarie. Mark Gurman di Bloomberg parla infatti di un iPad pieghevole da 20 pollici che dovrebbe uscire nel 2028, mentre l'analista Ross Young si aspetta un dispositivo simile a un tablet, ovviamente pieghevole, nel 2026 o 2027. iPhone Fold non vi sorprenderà per le dimensioni del display, Samsung Galaxy Z Fold7 resta ancora in testa