Come cambia la gestione delle chiamate con iOS 26: scopriamo tutte le funzioni

Con iOS 26 la gestione delle chiamate sarà ancora più funzionale. Dal design rivisto alle funzioni volte a offrire maggiore controllo, anche per quanto riguarda la sicurezza, le novità sono diverse. Scopriamo in questo pratico riepilogo tutte le novità in arrivo.

Interfaccia, filtri e sicurezza

Partiamo dal design. L'interfaccia è stata rivista in modo da fornire tutte le informazioni essenziali in un'unica schermata, dalle chiamate recenti a quelle perse. Come potete vedere dallo screenshot sottostante, i contatti preferiti restano in alto al centro. Se però non amate questa interfaccia e vorreste tornare alla classica, basterà toccare l'icona con tre linee in alto a destra.

L'interfaccia di iOS 26 (Fonte: MacRumors)

Inoltre, toccando la "i" accanto al nome di un contatto, è possibile accedere alla cronologia delle chiamate estesa a partire dagli anni precedenti. Tra le altre novità troviamo anche nuove funzioni di filtraggio. Le chiamate perse da contatti sconosciuti possono essere trasferite in un elenco dedicato, nascondendoli quindi dall'interfaccia principale. Le chiamate contrassegnate come spam da un operatore possono essere silenziate automaticamente, ma in questo caso l'impostazione varia a seconda del gestore.

I filtri delle chiamate (Fonte: MacRumors)

Passiamo quindi alle chiamate spam. Quando si accede a un messaggio vocale da un numero sconosciuto, si può selezionare l'opzione "Segnala spam". Questo messaggio verrà poi inviato ad Apple, che potrà segnalarlo e conservarlo oppure eliminarlo direttamente. Questa opzione, però, non comporta il blocco del chiamante, quindi dovrete procedere manualmente.

Gestione delle chiamate spam (Fonte: MacRumors)

Come vi abbiamo già anticipato, inoltre, è possibile attivare l'opzione "Silenzia chiamante sconosciuto", come in iOS 18. Tuttavia, è molto interessante la possibilità di chiedere il motivo della chiamata a un numero sconosciuto. Si tratta di una funzione da attivare nella sezione Telefono delle impostazioni. L'altra persona riceverà una risposta automatica simile a un messaggio vocale.