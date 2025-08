Titan Quest 2 svela i requisiti di sistema PC per l'Accesso Anticipato: il vostro computer lo regge?

Se anche voi non vedete l'ora di mettere le mani sul videogioco, dovete prima di tutto assicurarvi che il vostro computer sia in grado di eseguire Titan Quest 2.

Titan Quest 2 è stato ripresentato al THQ Nordic Digital Showcase 2025 del primo agosto e subito è stato pubblicato in Accesso Anticipato su PC (via Steam ed Epic Games Store).

I requisiti di sistema di Titan Quest 2

Vediamo prima di tutto quali sono i requisiti di sistema minimi di Titan Quest 2:

Sistema operativo: Windows 10 64bit / Windows 11 64bit

Processore: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: 8 GB VRAM, AMD RX 6700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2070

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX compatibile

Note aggiuntive: SSD obbligatorio

Vediamo invece quali sono i requisiti di sistema consigliati per questo dungeon crawler:

Sistema operativo: Windows 10 64bit / Windows 11 64bit

Processore: Intel Core i5-12400 / Ryzen 5 5600X

Memoria: 32 GB di RAM

Scheda video: 12 GB VRAM, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX compatibile

Note aggiuntive: SSD obbligatorio

Sappiamo inoltre che Titan Quest 2 utilizza Unreal Engine 5, il motore di sviluppo più comune sul mercato. Titan Quest 2 è un gioco di ruolo d'azione "dungeon crawler" in stile Diablo e Path of Exile, ambientato in Grecia e ispirato dalla sua mitologia.