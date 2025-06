Titan Quest 2 è una sorta di Diablo nella mitologia greca, spiegano gli sviluppatori nel nuovo video

Come spiegato, il nemico principale di questo gioco è Nemesis, la dea della vendetta che, impazzita, ha corrotto il destino stesso e condannato i suoi nemici a una punizione eterna, che purtroppo include anche il protagonista, un umile guerriero.

Il lead systems designer Balint Marczin , del team Grimlore Games, ha spiegato che Titan Quest 2 è un gioco di ruolo d'azione "stile Diablo" ambientato nel mondo dell'antica mitologia greca, con un sacco di divinità e mostri leggendari, alcuni provenienti dall'originale Titan Quest del 2006 e altri creati dallo studio per il sequel.

Titan Quest 2 è stato mostrato un po' più nel dettaglio con un nuovo video gameplay commentato dagli sviluppatori , che hanno spiegato anche come si tratti di una sorta di Diablo incentrato sulla mitologia greca , ovvero un'associazione decisamente interessante.

Un Diablo in salsa greca ma con qualcosa di unico

In Titan Quest 2 ci troviamo dunque a imbracciare le armi e affrontare una sfida impossibile: dimostrare il nostro valore per ottenere il favore degli dei e combattere contro altre divinità in una lotta impari.

Marczin ha spiegato che, invece di avere un tradizionale sistema di classi fisso, Titan Quest 2 utilizza un particolare sistema che permette di unire due "masteries" per creare qualcosa di nuovo, con la possibilità di gestire punti di forza e debolezza per ogni masteries per creare nuove sinergie e stili di gioco unici.

Il lancio in accesso anticipato di Titan Quest 2 su Steam non ha ancora una data di uscita precisa, men che meno la versione 1.0, ma prima o poi il gioco dovrebbe arrivare in forma completa su PC, PS5 e Xbox Series X|S.