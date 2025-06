Deathground si mostra con un trailer: saprete sopravvivere ai dinosauri?

Durante il Future Games Show: Summer Showcase 2025 abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Deathground, il gioco nel quale sopravvivere a orde di dinosauri da soli o in squadre fino a quattro giocatori.

Deathground sarà disponibile su Steam in Accesso Anticipato nel 2025: non è ancora stata indicata una data di uscita precisa. È stato realizzato in Unreal Engine 5. La musica è stata realizzata da David Housden (Thomas was Alone, Volume, Q.U.B.E. 2).