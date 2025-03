Deathground, il survival horror con dinosauri in stile Dino Crisis, si mostra con un gameplay trailer

Come risulta visibile anche dal nuovo trailer, riportato qui sotto, il gioco viene rappresentato in terza persona e ricorda un po' le caratteristiche di Dino Crisis, presentandosi come un survival horror piuttosto classico nell'impostazione.

Sviluppato dal team Jan Drop Games sulla base dell' Unreal Engine 5 , il gioco è in arrivo su PC e console nel 2025, ma in data ancora da definire. In ogni caso, sembra ormai piuttosto vicino all'uscita, dopo essere stato annunciato proprio al Future Games Show del 2023 , considerando che a questo punto ha una finestra di lancio ben precisa.

Nel corso del Future Games Show di marzo 2025 è tornato a farsi vedere anche Deathground , il particolare survival horror a base di dinosauri che ricorda molto Dino Crisis,mostratosi in questa occasione con un trailer dedicato al gameplay , in grado di mostrare più da vicino le caratteristiche del gioco.

Un po' di gameplay dallo stile classico

Deathground è un survival horror che può essere affrontare in solitaria o in multiplayer, in compagnia di altri due giocatori attraverso un'interessante modalità cooperativa che sembra essere un elemento portante dell'esperienza di gioco.

L'obiettivo è ovviamente sopravvivere, fuggendo da alcune strutture scientifiche in rovina infestate da pericolosi dinosauri, i quali sembrano essere guidati da un'intelligenza artificiale particolarmente reattiva e aggressiva.

Deathground offre obiettivi dinamici e situazioni alquanto imprevedibili, in cui per scamparla dovremo fare affidamento su armi, gadget di vario genere e la collaborazione tra i giocatori. Sarà presente inoltre un sistema di classi per i personaggi, ognuno delle quali avrà in dotazione tratti, abilità e strumenti unici.