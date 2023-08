Deathground annunciato con un trailer, è un survival horror con dinosauri in Unreal Engine 5

Durante il Future Games Show di agosto 2023 è stato presentato Deathground, un survival horrora base di dinosauri realizzato con l'Unreal Engine 5 da Jaw Drop Games. Sarà disponibile su PC, con data di uscita ancora da definire. Di seguito trovate il trailer di annuncio.

Stando ai primi dettagli ufficiali, Deathground è un survival horror che sarà possibile affrontare in solitaria o in compagnia di altri due giocatori grazie alla modalità cooperativa. L'obiettivo sarà quello di scappare da strutture in rovina infestate da pericolosi dinosauri guidati da un'intelligenza artificiale reattiva e aggressiva.

Il gioco offrirà obiettivi dinamici e situazioni imprevedibili, in cui per scamparla dovremo fare affidamento su armi, gadget di vario genere e la collaborazione tra i giocatori. Sarà presente inoltre un sistema di classi per i personaggi, ognuno delle quali avrà in dotazione tratti, abilità e strumenti unici.

Che ne pensate, il trailer mostrato al Future Games Show di Deathground vi ha convinto? Fatecelo sapere nei commenti.