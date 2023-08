Tormented Souls 2 annunciato su PC, PS5 e Xbox Series X|S con trailer al Future Games Show

Tormented Souls 2 è stato annunciato con un primo teaser trailer in occasione del Future Games Show, in arrivo nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, per una nuova dose di orrore psicologico in arrivo su piattaforme di nuova generazione.

La storia di Tormented Souls 2

La storia ha ancora per protagonista Caroline Walker, che torna dopo il primo Tormented Souls per una nuova sfida in stile survival horror. L'ambientazione riprende elementi visti in precedenza, con un'inquietudine fortemente legata ad ambienti e iconografie religiose come risulta chiaro anche da questo trailer.

Dopo l'incidente presso l'ospedale Wildberger, Caroline sperava di poter tornare a una vita normale, ma quando sua sorella Anna viene infettata da una misteriosa malattia si ritrova costretta a ripercorrere strade oscure che la portano verso meandri terrificanti, alla ricerca di soluzioni non convenzionali al problema.

A Puerto Miller, una remota comunità del Sud America, Caroline entra in contatto con un ordine religioso antico e dal passato oscuro, che potrebbe aiutarla nel suo pellegrinaggio alla ricerca di una cura per la sorella.

Tormented Souls 2: Caroline Walker torna in azione

Sotto le fondamenta di questa comunità, tuttavia, si cela un male inesplicabile, che la ragazza dovrà affrontare utilizzando solo arnesi rudimentali e capacità logiche per risolvere gli enigmi.

Per avere un'idea più precisa di cosa ci troveremo di fronte in questo nuovo capitolo, vi rimandiamo alla recensione di Tormented Souls, il primo capitolo della serie.