Tormented Souls 2 ci ha terrorizzato con un trailer e la data d'uscita al Future Games Show

In occasione del Future Games Show 2025 è stata annunciata la data d'uscita di Tormented Souls 2 con un nuovo trailer.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   20/08/2025
La protagonista di Tormented Souls 2
Tormented Souls 2 è un gioco horror davvero interessante, seguito di un titolo molto amato dalla comunità. È anche stato mostrato al Future Games Show della Gamescom 2025 con un trailer di gameplay, che ha annunciato la data d'uscita: 23 ottobre 2025. Insomma, manca davvero poco per giocarci su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Il trailer

Dopo gli eventi all'Ospedale Wildberger, Caroline Walker desidera solo una vita normale insieme a sua sorella minore, Anna. Ma nei mesi seguenti, Anna è tormentata da visioni di violenza e morte, che la inducono a disegnare scene disturbanti che presto si trasformano in realtà terrificanti.

Nel disperato tentativo di liberarla dal suo disturbo, Caroline raggiunge la remota cittadina di Villa Hess e una misteriosa clinica arroccata nel cuore delle montagne del Cile meridionale. Ma dietro ai calorosi sorrisi del pacato personale della struttura si nasconde un'orribile verità, e le sorelle si troveranno presto al centro di un nuovo incubo.

Se vi interessa, su Steam trovate anche una demo di Tormented Souls 2.

