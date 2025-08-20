Tormented Souls 2 ci ha terrorizzato con un trailer e la data d'uscita al Future Games Show

Tormented Souls 2 è un gioco horror davvero interessante, seguito di un titolo molto amato dalla comunità. È anche stato mostrato al Future Games Show della Gamescom 2025 con un trailer di gameplay, che ha annunciato la data d'uscita: 23 ottobre 2025. Insomma, manca davvero poco per giocarci su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.