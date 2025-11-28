Tormented Souls 2 ha fatto delle ottime vendite al lancio

Le vendite totali del survival horror Tormented Souls 2 hanno superato le 100.000 unità . L'annuncio è stato dato dall'editore PQube e dallo sviluppatore Dual Effect. Si tratta di vendite ottime per quello che, evidentemente, è un piccolo progetto. Lo sono al punto che è stato annunciato anche l'arrivo di nuovi contenuti, ancora non ben definiti.

Novità in arrivo

"Dopo il successo del primo gioco, avevamo grandi aspettative per il seguito - soprattutto considerando l'incredibile lavoro svolto da Dual Effect nel realizzare un seguito così solido," ha dichiarato in un comunicato stampa Andy Pearson, chief marketing officer di PQube. "Siamo rimasti sbalorditi dall'accoglienza. Stiamo anche lavorando a nuovi contenuti molto interessanti e avremo novità tra poche settimane... quindi tenete gli occhi ben aperti..."

Come detto, non ci sono informazioni sui nuovi contenuti, quindi non ci resta che attendere per saperne di più.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Tormented Souls 2 è uscito il 23 ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, su Steam, Epic Games Store e GOG.

Nella nostra recensione, abbiamo detto che Tormented Souls 2 è un survival horror duro e puro, con tutti i pregi e i difetti classici del genere. Quindi ha tante idee che piaceranno ai puristi del genere, ma anche tante spigolosità, tra pochi punti di salvataggio, risorse molto limitate, niente checkpoint, controlli di legno e una frizione costante con un'interfaccia di gioco non eccellente. Si tratta però di un'esperienza autentica, una di quelle rarissime di questi tempi.