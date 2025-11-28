Twitch rimuove in 24 Ore la nuova funzionalità di Sub Gifting da 1000 abbonamenti, cosa è successo?

Twitch ha introdotto un limite di 1.000 subs regalati in una singola transazione, ma lo ha rimosso dopo un solo giorno a causa del forte backlash degli streamer.

Twitch ha introdotto in sordina una nuova funzionalità che permetteva di regalare fino a 1.000 abbonamenti in una singola transazione, ma ha dovuto fare un'immediata marcia indietro, rimuovendo l'opzione il giorno successivo a causa di un'ondata di proteste, in gran parte provenienti dagli streamer stessi. Precedentemente, gli spettatori erano limitati a regalare un massimo di 100 subs alla volta. Con l'introduzione del nuovo limite a 1.000, un'operazione che normalmente costerebbe circa 5.990 dollari era offerta con uno sconto al prezzo di 5.000 dollari. Nonostante l'enorme potenziale di guadagno per i content creator, molti streamer hanno espresso profonda preoccupazione per il cambiamento.

I timori degli streamer dopo la novità di Twitch Il backlash ha avuto diverse motivazioni cruciali. Molti streamer hanno espresso preoccupazione etica, temendo che i loro spettatori potessero sentirsi costretti a regalare l'importo massimo, anche se economicamente non accessibile. Una preoccupazione frequentemente sollevata è stata la possibilità che l'opzione da 1.000 subs venisse utilizzata per trollare i canali. Il CEO di Twitch si è scusato con la streamer molestata alla TwitchCon e ha promesso cambiamenti Un utente malintenzionato avrebbe potuto effettuare l'acquisto massivo e successivamente richiedere uno storno alla propria banca, lasciando lo streamer con i fondi ritirati e potenzialmente in debito. Lo streamer popolare Ludwig ha criticato apertamente Twitch, affermando che la piattaforma aggiunge continuamente funzionalità volte a "succhiare più soldi dagli spettatori", senza concentrarsi sul miglioramento di servizi fondamentali, come l'app mobile o TV.