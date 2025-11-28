Ecco il prezzo di Steam Machine secondo la previsione di Linus Tech Tips: "non è quello che pensate"

Come ben sappiamo, Valve non ha voluto annunciare ancora un prezzo ufficiale per Steam Machine, cosa che ha fatto partire numerose supposizioni, temendo anche per prezzi piuttosto alti .

Ovviamente si tratta solo di una speculazione, ma potrebbe essere sensata, considerando anche che lo youtuber in questione ha avuto un contatto diretto con Valve per la presentazione della nuova macchina da gioco a base di Steam e ha potuto dunque avere alcune informazioni di prima mano.

Più vicino del previsto alle console?

Dopo la presentazione di Steam Machine, Valve ha semplicemente riferito che la macchina avrà un prezzo simile a un PC di pari potenza, e non sarebbe destinato a seguire necessariamente il posizionamento delle console sul mercato.

Lo stesso Linus Tech Tips ha parlato con Valve del prezzo di Steam Machine e, come riferito dallo youtuber, "l'energia nella stanza non era positiva" in quel momento, facendo pensare che il costo della macchina potrebbe essere piuttosto alto.

Se davvero si trattasse di 699$, si tratterebbe di un prezzo non troppo lontano dalle console, considerando che PS5 Pro costa la stessa cifra e Xbox Series X (con lettore disco) costa 649$, dunque non sarebbe una scelta particolarmente sconvolgente.

Certo c'è da vedere come tale prezzo possa tradursi in euro, con la possibilità che diventi 799€ in Europa, ma sarebbe comunque lontano dallo spauracchio dei 1000€ paventato da alcuni.

In ogni caso, non c'è assolutamente nulla di ufficiale al riguardo e il fatto che Valve ancora non si pronunci continua ad alimentare i timori degli utenti.