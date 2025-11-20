Un gioco su Steam aveva il 100% di recensioni positive, poi un utente ha voluto fare il bastian contrario

Si tratta di una rarità che attirava l'occhio, ma le cose sono cambiate perché è arrivata la prima recensione negativa, assegnata dall'utente con il solo scopo di fare il bastian contrario.

Le recensioni su Steam sono un buon modo per farsi un'idea su un videogioco e individuare titoli meno noti ma di qualità. Ad esempio, il roguelite a tema culinario Omelet You Cook è stato in grado di attirare vari giocatori grazie al fatto che ha avuto sin dal lancio il 100% di recensioni positive, pur essendo arrivato a oltre 500 recensioni.

I dettagli sulla recensione negativa di Omelet You Cook

Dan Schumacher di SchuBox Games, sviluppatore di Omelet You Cook, ha commentato la cosa ed è un po' infastidito dal fatto che la recensione sia negativa non perché il gioco non sia piaciuto all'utente, ma solo perché questo voleva andare controcorrente. Il giocatore ha infatti scritto: "Il gioco è fantastico. Mi piace solo essere diverso dagli altri". Inoltre, la recensione è arrivata con 0,2 ore di gioco all'attivo e per il momento ha solo 0,8 ore totali di gioco.

Parlando con IGN USA, Schumacher spiega: "Leggere questa recensione è stato molto difficile per noi. Sapevamo che il 100% non sarebbe durato per sempre, ma è stato doloroso vedere la serie interrompersi per mano di qualcuno che, secondo le sue stesse parole, ritiene il gioco fantastico. Emotivamente, penso che mi sentirei meglio se fosse stato qualcuno a lamentarsi dei bug, delle scelte di progettazione o semplicemente del fatto che il gioco non fa per lui".

Ovviamente una singola recensione negativa non è la fine del mondo, ma fa la differenza. Secondo Schumacher, "avere recensioni positive al 100% è stato un enorme vantaggio per noi, perché è estremamente insolito per un gioco con centinaia di recensioni. Le persone vedono il 100% e diventano abbastanza curiose da leggere alcune delle recensioni per capire perché è così amato o per provare la demo di persona. Molte persone si sono unite al nostro Discord o hanno lasciato una recensione dicendo che hanno deciso di provare il gioco perché non riuscivano a credere che mantenesse il 100% per così tanto tempo".

"L'impatto maggiore che questo avrà su Omelet You Cook è la perdita del fascino misterioso di un 100% perfetto. Questo ha fatto sì che Omelet You Cook venisse menzionato perché era atipico. Ma onestamente, per i giocatori che visitano la pagina Steam, non credo che il 99% rispetto al 100% faccia alcuna differenza. Ad alcuni utenti piace filtrare le recensioni negative per capire quali sono i punti deboli e devo apprezzare il fatto che questa recensione negativa in realtà presenti Omelet You Cook in una luce molto positiva".

Lo sviluppatore dichiara inoltre di essere grato per tutte le recensioni positive e sa bene che il gioco non è ancora perfetto e vuole continuare a migliorarlo, come fatto negli ultimi cinque mesi con quindici aggiornamenti di contenuti.

