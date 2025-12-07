Stars of Blood, gioco cancellato da Valve, riemerge con alcune presunte immagini

Dal sito ValveArchive sono emerse alcune immagini attribuite a Stars of Blood, che dovrebbe essere un gioco di Valve cancellato dalla compagnia, di cui si sa decisamente poco ma che queste illustrazioni potrebbero aiutare a capire meglio.

Non sappiamo bene a che punto fosse lo sviluppo del gioco quando è stato cancellato, ma al momento non ci sono materiali effettivamente legati al gameplay o alle fasi giocate, dunque le immagini trapelate sono concept art e illustrazioni che possono però evidenziare ambientazioni e tematiche trattate.

Difficile anche intuire il genere, sebbene il curriculum di Valve ci porta a pensare alla possibilità che si trattasse di uno sparatutto in prima persona o una qualche tipologia di action adventure, ma sono solo supposizioni.