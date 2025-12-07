0

Stars of Blood, gioco cancellato da Valve, riemerge con alcune presunte immagini

Sono trapelate online alcune immagini che sembrano riferirsi a un gioco chiamato Stars of Blood, che sarebbe stato in sviluppo presso Valve ma poi cancellato dalla compagnia.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/12/2025
Un'immagine di Valve

Dal sito ValveArchive sono emerse alcune immagini attribuite a Stars of Blood, che dovrebbe essere un gioco di Valve cancellato dalla compagnia, di cui si sa decisamente poco ma che queste illustrazioni potrebbero aiutare a capire meglio.

Non sappiamo bene a che punto fosse lo sviluppo del gioco quando è stato cancellato, ma al momento non ci sono materiali effettivamente legati al gameplay o alle fasi giocate, dunque le immagini trapelate sono concept art e illustrazioni che possono però evidenziare ambientazioni e tematiche trattate.

Difficile anche intuire il genere, sebbene il curriculum di Valve ci porta a pensare alla possibilità che si trattasse di uno sparatutto in prima persona o una qualche tipologia di action adventure, ma sono solo supposizioni.

Un'ambientazione affascinante

Quello che emerge invece chiaramente dalle illustrazioni è l'ambientazione fantascientifica, peraltro molto affascinante in quanto presenta alcune visioni originali sul genere, mischiate ad elementi più canonici.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

In un'immagine vediamo una creatura colossale dalla forma decisamente aliena, in altre ci sono astronavi e mega-strutture dalle proporzioni impressionanti, che potrebbero indicare qualcosa della scala generale del gioco.

Con 336 dipendenti e ricavi oltre i 17 miliardi di dollari nell'ultimo anno, Valve è la compagnia più efficiente di sempre Con 336 dipendenti e ricavi oltre i 17 miliardi di dollari nell'ultimo anno, Valve è la compagnia più efficiente di sempre

In ogni caso, è probabile che Stars of Blood non abbia mai raggiunto la fase di produzione effettiva, fermandosi forse al prototipo, tuttavia da quanto possiamo vedere sembra essere un progetto estremamente affascinante.

Nel frattempo, Valve ha presentato Steam Machine e altri prodotti hardware, mentre sul fronte software ancora latitano novità, nonostante alcune fonti diano quasi per certe prossime novità su Half-Life 3.

#Valve
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Stars of Blood, gioco cancellato da Valve, riemerge con alcune presunte immagini