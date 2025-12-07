Stars of Blood, gioco cancellato da Valve, riemerge con alcune presunte immagini

Dal sito ValveArchive sono emerse alcune immagini attribuite a Stars of Blood, che dovrebbe essere un gioco di Valve cancellato dalla compagnia, di cui si sa decisamente poco ma che queste illustrazioni potrebbero aiutare a capire meglio.
Non sappiamo bene a che punto fosse lo sviluppo del gioco quando è stato cancellato, ma al momento non ci sono materiali effettivamente legati al gameplay o alle fasi giocate, dunque le immagini trapelate sono concept art e illustrazioni che possono però evidenziare ambientazioni e tematiche trattate.
Difficile anche intuire il genere, sebbene il curriculum di Valve ci porta a pensare alla possibilità che si trattasse di uno sparatutto in prima persona o una qualche tipologia di action adventure, ma sono solo supposizioni.
Un'ambientazione affascinante
Quello che emerge invece chiaramente dalle illustrazioni è l'ambientazione fantascientifica, peraltro molto affascinante in quanto presenta alcune visioni originali sul genere, mischiate ad elementi più canonici.
In un'immagine vediamo una creatura colossale dalla forma decisamente aliena, in altre ci sono astronavi e mega-strutture dalle proporzioni impressionanti, che potrebbero indicare qualcosa della scala generale del gioco.
In ogni caso, è probabile che Stars of Blood non abbia mai raggiunto la fase di produzione effettiva, fermandosi forse al prototipo, tuttavia da quanto possiamo vedere sembra essere un progetto estremamente affascinante.
Nel frattempo, Valve ha presentato Steam Machine e altri prodotti hardware, mentre sul fronte software ancora latitano novità, nonostante alcune fonti diano quasi per certe prossime novità su Half-Life 3.