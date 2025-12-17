L'animazione di avvio di Steam Machine potrebbe essere trapelata in un video online

Dopo l'annuncio, siamo in attesa di conoscere meglio Steam Machine, il nuovo PC compatto da gioco che Valve ha intenzione di lanciare nel corso del 2026, dunque risulta decisamente interessante questa possibile animazione di avvio che è trapelata online in un video nelle ore scorse.

Non si tratta di un documento ufficiale, ma secondo la fonte che ha riportato il vide nel messaggio su X visibile qui sotto si tratterebbe di una clip estratta dal database di Steam, attraverso un'operazione di data mining.

Questo, oltre al fatto che a distribuire il video sia Brad Lynch, project manager di EOZ VR, la renderebbe una cosa piuttosto credibile, ma va comunque presa come una voce di corridoio tutta da verificare.