Con 336 dipendenti e ricavi oltre i 17 miliardi di dollari nell'ultimo anno: Valve è la compagnia più efficente di sempre

I numeri di Valve parlano chiaro: ci troviamo di fronte alla compagnia più efficiente di sempre per ricavi fratti il numero di dipendenti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/11/2025
Gabe Newell, il capo di Valve

Valve è la compagnia più efficiente di tutti i tempi in ambito non crypto, visti gli incassi fatti nell'ultimo anno fratti il numero di dipendenti. Gabe Newell e soci hanno incassato la bellezza di 17 miliardi di dollari, pur contando soltanto 336 dipendenti. Nessuna compagnia non cripto può vantare risultati simili. Chiaramente, la gran parte dei ricavi proviene da Steam.

Efficienza estrema

"Valve, creatrice di Steam, Half-Life e Counter-Strike, ha generato circa 17 miliardi di dollari di entrate quest'anno con circa 336 dipendenti." Ha scritto Deedy Das di Menlo Ventures, che poi ha aggiunto: "Sono oltre 50 milioni di dollari per dipendente, il valore più alto per qualsiasi azienda (non crypto) al mondo. La retribuzione media è di circa 1,3 milioni di dollari a persona. È una delle aziende più efficienti di tutti i tempi."

Ad aver fatto meglio solo le compagnie crypto Hyperliquid e Tether, che hanno prodotto circa 90-100 milioni di dollari per dipendente. Chiaramente parliamo di business molto differenti.

Valve ha recentemente annunciato il lancio di tre nuovi dispositivi: Steam Machine, il nuovo Steam Controller e il visore Steam Frame. Di fatto, con Steam ha in mano la gran parte del mercato PC. Da notare che Valve non è quotata in borsa, fatto che ha rappresentato un grande punto di forza nelle scelte prese per far evolvere i suoi affari.

