Palworld svela l'aggiornamento Home Sweet Home e il crossover con lo sparatutto Ultrakill

Intitolato "Home Sweet Home", l'update sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal prossimo 17 dicembre . Nel frattempo potete farvi un'idea delle novità in arrivo grazie al trailer che ha accompagnato l'annuncio, che trovate qui sotto.

Pocketpair ha annunciato un nuovo aggiornamento gratuito per Palworld , che introduce contenuti inediti, varie migliorie e un crossover con lo sparatutto in prima persona Ultrakill.

Maggiore personalizzazione della base e la nuova collaborazione

Partendo dalla nuova collaborazione di Ultrakill, i giocatori potranno vestire i panni dei robot assetati di sangue V1 e il suo successore V2 grazie a dei nuovi costumi. Non si tratta di una modifica solo estetica: sarà possibile anche sfoggiare delle tecniche di ricarica e sparo speciali con i revolver, compresi dei colpi di rimbalzo con gettoni e granate.

L'aggiornamento introduce inoltre nuove funzionalità per rendere la creazione e la personalizzazione delle basi più intuitiva e dettagliata. Tra queste, la possibilità di scegliere il colore di ogni materiale di costruzione e ulteriori opzioni per rendere la propria "casa dolce casa" ancora più unica.

Pocketpair ha infine ribadito l'intenzione di pubblicare la versione 1.0 di Palworld nel corso del 2026, promettendo un'esperienza più rifinita e completa.

"Con la Ver.1.0, affineremo l'esperienza sulla base di tutti i feedback ricevuti durante l'Accesso Anticipato, con l'obiettivo di offrire un gioco ancora più rifinito e completo", recita il messaggi degli sviluppatori. "Vi ringraziamo per il vostro continuo supporto a Palworld e speriamo che continuerete ad attendere con entusiasmo ciò che arriverà in futuro."