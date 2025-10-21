Palworld svela la data del prossimo aggiornamento: sarà a tema Halloween

L'update, intitolato semplicemente "Halloween", sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da giovedì 23 ottobre. Al momento, gli sviluppatori hanno condiviso solo una manciata di dettagli, citando la presenza di personaggi in costume e l'avvistamento di figure misteriose travestite da Pal Depresso sulle isole Palpagos.

Prosegue il supporto di Pocketpair a Palworld , con gli sviluppatori che poche ore fa hanno annunciato il prossimo aggiornamento maggiore del gioco, pensato per introdurre un tocco di mistero e diversi elementi a tema Halloween .

Un altro passo verso la versione 1.0

"Si vocifera che Zoe sia stata avvistata con un outfit piuttosto insolito...", recita il comunicato di Pocketpair. "Ma non è l'unico mistero. Qualcosa di strano sta accadendo al tenero Pal Depresso. Sono arrivate segnalazioni di figure misteriose che si aggirano per le isole Palpagos, vestite con quelli che sembrano costumi da Depresso! Che cosa starà succedendo...?"

In attesa di scoprire tutti i contenuti dell'evento Halloween, ricordiamo che Pocketpair ha fissato l'uscita dalla fase di accesso anticipato di Palworld per il prossimo anno, con la versione 1.0. L'obiettivo attuale del team è quello di limare quanto più possibile bug e imperfezioni, un lavoro che, pur non arrestando lo sviluppo di nuovi contenuti, sembra aver portato a ridimensionare le ambizioni per l'aggiornamento maggiore previsto nel corso dell'inverno.