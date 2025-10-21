1

Il trailer di lancio di Ninja Gaiden 4 ci ricorda che ora è disponibile su PS5, Xbox, PC e Game Pass

Xbox e gli sviluppatori di Team Ninja e Platinum Games festeggiano il debutto di Ninja Gaiden su console, PC e Game Pass con uno scoppiettante trailer di lancio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/10/2025
A partire da oggi Ninja Gaiden 4 è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e all'interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Per festeggiare e ricordarci la disponibilità nei negozi, Xbox Game Studios e gli sviluppatori di Team Ninja e PlatinumGames hanno pubblicato il trailer di lancio. Potrete visualizzarlo qui sotto.

Il filmato è proprio quello che vi aspettate da Ninja Gaiden: un mix di scontri ad alto tasso di adrenalina e fiumi di sangue che mettono in bella mostra il repertorio di spettacolari mosse e armi a disposizione dei due protagonisti, nel mezzo presentando anche alcune delle ambientazioni e dei personaggi di cui faremo la conoscenza durante l'avventura.

Un ritorno in grande in stile

Ninja Gaiden 4 segna il ritorno della celebre serie action a base di ninja e fiumi di sangue dopo tredici anni dal precedente episodio. Ambientato in una Tokyo futuristica avvolta da una pioggia di miasma, il gioco introduce un nuovo protagonista: Yakumo, giovane ninja del clan Raven, discendente del Drago Oscuro e rivale della leggendaria stirpe Hayabusa. La sua missione è spezzare la maledizione che ha devastato la città, affrontando soldati cibernetici e creature sovrannaturali in un viaggio che lo porterà a confrontarsi con il proprio destino e con l'eredità di Ryu Hayabusa, l'altro personaggio giocabile e protagonista storico della serie.

Ninja Gaiden 4 ha ricevuto dei voti positivi nelle recensioni internazionali Ninja Gaiden 4 ha ricevuto dei voti positivi nelle recensioni internazionali

Come spiegato nella nostra recensione di Ninja Gaiden 4, si tratta di action interamente focalizzato sui combattimenti che fa leva su un combat system già solido e ora ulteriormente arricchito dalla collaborazione tra due team storici: Team Ninja e PlatinumGames. Il risultato è un'esperienza straordinaria sul piano del gameplay, capace di offrire ritmo, tecnica e spettacolarità, pur presentando alcune criticità dal punto di vista strutturale.

