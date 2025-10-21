Il trailer di lancio di Ninja Gaiden 4 ci ricorda che ora è disponibile su PS5, Xbox, PC e Game Pass

A partire da oggi Ninja Gaiden 4 è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e all'interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Per festeggiare e ricordarci la disponibilità nei negozi, Xbox Game Studios e gli sviluppatori di Team Ninja e PlatinumGames hanno pubblicato il trailer di lancio. Potrete visualizzarlo qui sotto.

Il filmato è proprio quello che vi aspettate da Ninja Gaiden: un mix di scontri ad alto tasso di adrenalina e fiumi di sangue che mettono in bella mostra il repertorio di spettacolari mosse e armi a disposizione dei due protagonisti, nel mezzo presentando anche alcune delle ambientazioni e dei personaggi di cui faremo la conoscenza durante l'avventura.