Il trailer di lancio di Ninja Gaiden 4 ci ricorda che ora è disponibile su PS5, Xbox, PC e Game Pass

A partire da oggi Ninja Gaiden 4 è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e all'interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Per festeggiare e ricordarci la disponibilità nei negozi, Xbox Game Studios e gli sviluppatori di Team Ninja e PlatinumGames hanno pubblicato il trailer di lancio. Potrete visualizzarlo qui sotto.
Il filmato è proprio quello che vi aspettate da Ninja Gaiden: un mix di scontri ad alto tasso di adrenalina e fiumi di sangue che mettono in bella mostra il repertorio di spettacolari mosse e armi a disposizione dei due protagonisti, nel mezzo presentando anche alcune delle ambientazioni e dei personaggi di cui faremo la conoscenza durante l'avventura.
Un ritorno in grande in stile
Ninja Gaiden 4 segna il ritorno della celebre serie action a base di ninja e fiumi di sangue dopo tredici anni dal precedente episodio. Ambientato in una Tokyo futuristica avvolta da una pioggia di miasma, il gioco introduce un nuovo protagonista: Yakumo, giovane ninja del clan Raven, discendente del Drago Oscuro e rivale della leggendaria stirpe Hayabusa. La sua missione è spezzare la maledizione che ha devastato la città, affrontando soldati cibernetici e creature sovrannaturali in un viaggio che lo porterà a confrontarsi con il proprio destino e con l'eredità di Ryu Hayabusa, l'altro personaggio giocabile e protagonista storico della serie.
Come spiegato nella nostra recensione di Ninja Gaiden 4, si tratta di action interamente focalizzato sui combattimenti che fa leva su un combat system già solido e ora ulteriormente arricchito dalla collaborazione tra due team storici: Team Ninja e PlatinumGames. Il risultato è un'esperienza straordinaria sul piano del gameplay, capace di offrire ritmo, tecnica e spettacolarità, pur presentando alcune criticità dal punto di vista strutturale.