Leggende Pokémon Z-A resta in vetta alla classifica UK, Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2 fuori dalla top 10

Come ogni lunedì, è arrivata la classifica dei videogiochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito . Non sorprende vedere Leggende Pokémon Z-A in vetta per la seconda settimana consecutiva. In generale, la parte alta della top 20 è rimasta invariata rispetto alla settimana scorsa.

Jurassic World: Evolution 3 è il miglior debutto della settimana

Tra le nuove uscite, Jurassic World: Evolution 3 è il titolo che ha ottenuto i risultati migliori, piazzandosi al quinto posto. Meno esuberante il debutto di Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2, che si sono posizionati rispettivamente al dodicesimo e sedicesimo posto, nonostante l'ottimo responso da parte della critica. Il risultato potrebbe essere influenzato dall'inclusione di ambo i giochi nel catalogo Game Pass Ultimate sin dal lancio. Chiude la top 20 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Classifica UK - Settimana corrente