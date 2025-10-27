3

Leggende Pokémon Z-A resta in vetta alla classifica UK, Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2 fuori dalla top 10

Leggende Pokémon: Z-A rimane in testa alla classifica inglese dei giochi fisici più venduti, mentre Jurassic World: Evolution ha registrato il miglior debutto della settimana.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/10/2025
Un MegaCharizard in Leggende Pokémon Z-A
The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
Come ogni lunedì, è arrivata la classifica dei videogiochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Non sorprende vedere Leggende Pokémon Z-A in vetta per la seconda settimana consecutiva. In generale, la parte alta della top 20 è rimasta invariata rispetto alla settimana scorsa.

EA Sports FC 26 guadagna una posizione e sale al secondo posto, a discapito di Battlefield 6, che scende sul gradino più basso del podio. Mario Kart World rimane stabile in quarta posizione.

Jurassic World: Evolution 3 è il miglior debutto della settimana

Tra le nuove uscite, Jurassic World: Evolution 3 è il titolo che ha ottenuto i risultati migliori, piazzandosi al quinto posto. Meno esuberante il debutto di Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2, che si sono posizionati rispettivamente al dodicesimo e sedicesimo posto, nonostante l'ottimo responso da parte della critica. Il risultato potrebbe essere influenzato dall'inclusione di ambo i giochi nel catalogo Game Pass Ultimate sin dal lancio. Chiude la top 20 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Classifica UK - Settimana corrente

  1. Leggende Pokémon Z-A
  2. EA Sports FC 26
  3. Battlefield 6
  4. Mario Kart World
  5. Jurassic World: Evolution 3
  6. Ghost of Yotei
  7. Tomb Raider Remastered IV-V-VI
  8. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  9. Minecraft
  10. Donkey Kong Bananza
  11. GTA 5
  12. Ninja Gaiden 4
  13. Mario Kart 8 Deluxe
  14. Split Fiction
  15. Animal Crossing: New Horizons
  16. The Outer Worlds 2
  17. NBA 2K26
  18. Assassin's Creed Shadows
  19. The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
  20. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
