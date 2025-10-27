Leggende Pokémon Z-A resta in vetta alla classifica UK, Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2 fuori dalla top 10

Come ogni lunedì, è arrivata la classifica dei videogiochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Non sorprende vedere Leggende Pokémon Z-A in vetta per la seconda settimana consecutiva. In generale, la parte alta della top 20 è rimasta invariata rispetto alla settimana scorsa.
EA Sports FC 26 guadagna una posizione e sale al secondo posto, a discapito di Battlefield 6, che scende sul gradino più basso del podio. Mario Kart World rimane stabile in quarta posizione.
Jurassic World: Evolution 3 è il miglior debutto della settimana
Tra le nuove uscite, Jurassic World: Evolution 3 è il titolo che ha ottenuto i risultati migliori, piazzandosi al quinto posto. Meno esuberante il debutto di Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2, che si sono posizionati rispettivamente al dodicesimo e sedicesimo posto, nonostante l'ottimo responso da parte della critica. Il risultato potrebbe essere influenzato dall'inclusione di ambo i giochi nel catalogo Game Pass Ultimate sin dal lancio. Chiude la top 20 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
Classifica UK - Settimana corrente
- Leggende Pokémon Z-A
- EA Sports FC 26
- Battlefield 6
- Mario Kart World
- Jurassic World: Evolution 3
- Ghost of Yotei
- Tomb Raider Remastered IV-V-VI
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Minecraft
- Donkey Kong Bananza
- GTA 5
- Ninja Gaiden 4
- Mario Kart 8 Deluxe
- Split Fiction
- Animal Crossing: New Horizons
- The Outer Worlds 2
- NBA 2K26
- Assassin's Creed Shadows
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2