A quanto pare Halo: Campaign Evolved includerà su PS5 una funzionalità esclusiva, ovverosia il supporto del feedback aptico e dei grilletti adattivi del controller DualSense, per forza di cose non presenti su Xbox e probabilmente neppure su PC.
Ciò significa che gli sviluppatori potranno sfruttare le tecnologie a disposizione della console Sony per valorizzare ulteriormente il gameplay dell'atteso remake, attraverso l'introduzione di vibrazioni e resistenze non presenti in origine.
Il supporto di feedback aptico e grilletti adattivi consentirà dunque alla versione PS5 di Halo: Campaign Evolved di comunicare tutta una serie di informazioni aggiuntive rispetto a ciò che accade sullo schermo e al funzionamento delle armi.
I dettagli in merito a queste tecnologie sono stati riportati sulla pagina del gioco su PlayStation Store, che però al momento non presenta indicazioni relative a eventuali ottimizzazioni per PS5 Pro.
La fine della console war
L'annuncio di Halo: Campaign Evolved ha di fatto segnato la fine della console war, secondo un comunicato pubblicato dalla catena americana GameStop, ironico ma fino a un certo punto.
La conferma che la saga di Master Chief approderà su PS5 rappresenta infatti l'ultimo muro che Microsoft ha abbattuto nell'ambito di una strategia tesa ad accantonare il concetto di esclusiva e a portare tutti i giochi degli Xbox Studios su quante più piattaforme possibile.
Un approccio fortemente criticato dall'ex presidente di Blizzard, Mike Ybarra, secondo cui soltanto Xbox non è stata in grado di portare avanti un'impostazione che invece PlayStation e Nintendo continuano a legittimare.