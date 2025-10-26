La maglietta di PlayStation addosso al community director di Halo è un affronto, per un ex-Xbox

Ybarra ha riferito già in precedenza di condividere la nuova strada intrapresa da Xbox verso il multipiattaforma pieno, dunque anche l'annuncio di Halo: Campaign Evolved su PS5, oltre che su Xbox Series X|S e PC, è un'iniziativa condivisibile nella sua visione, ma il fatto che il community manager si sia presentato con la maglietta di PlayStation è stato davvero " troppo ".

L'affermazione arriva, manco a dirlo, da Mike Ybarra : sulle dichiarazioni del personaggio in questione potremmo ormai scrivere una sorta di rubrica quotidiana, con l'ex-Xbox ed ex-Blizzard davvero molto attivo sui social e sempre decisamente critico su qualsiasi cosa facciano gli ex-datori di lavoro, ma in questo caso il suo sentimento è probabilmente condiviso da molti.

Halo: Campaign Evolved arriverà anche su PS5, e questo già rappresenta un terremoto emotivo notevole per gli utenti affezionati a Xbox, ma la maglietta PlayStation indossata dal community director durante l'evento di annuncio è un coltello nella piaga, una sorta di affronto ai fan Xbox come riferito da un ex-Xbox, dando voce al pensiero di molti fan.

Halo su PlayStation è giusto ma la maglietta è un po' troppo

"Sono felice che Halo sia su PlayStation e Steam, abbracciate in pieno la strategia dell'editore e superate il dolore (finalmente)", ha riferito Ybarra in un messaggio pubblicato su X che ha subito generato una grande quantità di reazioni, "Ma non mostrate il vostro community manager con una maglietta di PlayStation".



"Questo semplicemente è un affronto eccessivo per i fan Xbox. Il modo in cui trattate i giocatori è qualcosa che rimane impresso", ha affermato Ybarra, riferendosi alla t-shirt indossata da Brian Jarrard nell'evento di presentazione del gioco.

In effetti, il particolare ha attirato subito varie polemiche: oltre all'impatto di portare l'icona Xbox su PlayStation, vedere anche il community manager con il grosso simbolo della console Sony addosso è sembrato quasi una provocazione per molti fan della serie.

In ogni caso, Halo Studio si è dichiarato entusiasta di portare Halo: Campaign Evolved ai giocatori di PlayStation 5, e l'operazione rientra nella strada ormai tracciata da Microsoft per il futuro di Xbox, spiegata con un'affermazione molto chiara della compagnia: "il nostro concorrente maggiore non è un'altra console".