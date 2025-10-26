Dopo 12 anni, TimeSplitters Rewind ha finalmente una data di uscita annunciata e un nuovo trailer

TimeSplitters Rewind ha una data di uscita ufficiale, una cosa che sembrava ormai impossibile considerando che sono passati 12 anni dalle prime informazioni su questo progetto, considerato ormai cancellato da molti.
Invece, con un aggiornamento a sorpresa sul sito ufficiale, gli sviluppatori hanno annunciato che TimeSplitters Rewind sarà disponibile il 23 novembre, dunque manca davvero poco a vedere la versione completa di questo interessante progetto di rielaborazione del gioco.
Si tratta di un gioco sviluppato come progetto fan-made e non a scopo di lucro, dunque verrà messo a disposizione gratuitamente agli utenti, anche se non è ancora chiaro quali saranno le modalità di download e le piattaforme utilizzabili.
Una specie di greatest hits in versione remake
Il sito ufficiale di TimeSplitters Rewind mostra ora un conto alla rovescia che punta al 23 novembre, e ulteriori informazioni arriveranno probabilmente nei prossimi giorni, ma il gioco viene considerato il "più grande gioco completamente gratuito", inteso probabilmente come progetto assolutamente esterno alle dinamiche del mercato, non come free-to-play standard.
Il progetto è iniziato nel 2013, quando Crytek, che all'epoca possedeva i diritti sul franchise, concesse il via libera agli sviluppatori di portare avanti il titolo come prodotto interamente costruito dai fan.
Si tratta di una composizione di vari elementi della serie originale, una sorta di "greatest hits" di mappe, modalità e contenuti vari tratti da TimeSplitters, TimeSplitters 2 e TimeSplitters: Future Perfect, rielaborati con grafica aggiornata.
La versione finale di TimeSplitters Rewind conterrà:
- 28 mappe
- Modalità Storia online e offline
- 50 Leghe Arcade
- 32 sfide
- 91 personaggi
- 41 armi
- 20 modalità Arcade
- Nuova modalità inedita - Team Elimination
- Modalità aggiornata - Last Stand
- Arcade online e offline contro bot e non
- Multiplayer per 10 giocatori online
In base a quanto riferito dagli sviluppatori su Discord, sembra che la Campagna interamente ricostruita in versione remake del primo TimeSplitters sia disponibile al lancio, mentre le altre dovrebbero essere introdotte in seguito.
Ricordiamo che la serie si è interrotta nel 2005, considerando che TimeSplitters 4 è stato cancellato dopo un percorso accidentato: i diritti sulla serie passarono prima a Crytek e poi a THQ Nordic, con quest'ultima che provò a rilanciare il team Free Radical Design con i fondatori originali per chiuderlo però poco dopo tra i numerosi tagli e licenziamenti di Embracer Group.