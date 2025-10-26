Dopo 12 anni, TimeSplitters Rewind ha finalmente una data di uscita annunciata e un nuovo trailer

TimeSplitters Rewind ha una data di uscita ufficiale, una cosa che sembrava ormai impossibile considerando che sono passati 12 anni dalle prime informazioni su questo progetto, considerato ormai cancellato da molti.

Invece, con un aggiornamento a sorpresa sul sito ufficiale, gli sviluppatori hanno annunciato che TimeSplitters Rewind sarà disponibile il 23 novembre, dunque manca davvero poco a vedere la versione completa di questo interessante progetto di rielaborazione del gioco.

Si tratta di un gioco sviluppato come progetto fan-made e non a scopo di lucro, dunque verrà messo a disposizione gratuitamente agli utenti, anche se non è ancora chiaro quali saranno le modalità di download e le piattaforme utilizzabili.