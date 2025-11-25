La serie TimeSplitters è morta, ma TimeSplitters Rewind non lo sa ed è uscito in accesso anticipato

In mezzo alle macerie però, è spuntato un progetto realizzato dai fan, che già in fase di anteprima si è rivelato essere più interessante dell'ultimo capitolo ufficiale. Si chiama TimeSplitters Rewind , si è fatto aspettare qualche anno, ma ora è disponibile in accesso anticipato per PC. Come se già questa non fosse una buona notizia, aggiungiamo anche che è completamente gratuito.

La serie TimeSplitters è considerata ormai morta, dopo il fallimentare tentativo di Embracer Group e Free Radical Design di rilanciarla. Non solo Free Radical Design è stata chiusa (di nuovo), ma il co-fondatore dello studio, Steve Ellis, ha anche dichiarato pubblicamente che potrebbe aver chiuso definitivamente con la serie, vista la delusione per non avercela fatta.

Un progetto enorme

TimeSplitters Rewind è in sviluppo dal 2013 ed è un lavoro davvero mastodontico, considerando che è stato realizzato dalla comunità per la comunità. È pensato come una raccolta di mappe, modalità, leghe, sfide e contenuti della storia dell'intera trilogia originale di TimeSplitters.

Per inciso, contiene l'intera campagna di TimeSplitters, giocabile anche in cooperativa, 28 mappe, 32 sfide, 96 personaggi, 41 armi e un'enorme quantità di modalità.

Lo studio di sviluppo ha precisato che la build attuale ha ancora molti bug e problemi da sistemare, ma si tratta di un "prezzo" che si paga volentieri, visto l'enorme lavoro fatto e la gratuità del tutto. Ci sono anche delle funzionalità che devono ancora essere implementate e che arriveranno nelle build successive, segno che il lavoro di sviluppo non è ancora concluso.

Comunque sia, TimeSplitters Rewind è realizzato così bene da aver ricevuto l'avallo di David Doak, designer / director di TimeSplitters per Free Radical Design. Doak lo sta consigliando su X ai suoi seguaci e ne sta parlando un gran bene. Se vi interessa, potete scaricarlo da qui.