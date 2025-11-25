Disponibile la demo di There Are No Ghosts at the Grand, l'avventura che mescola soprannaturale e musical

Se siete interessati, potrete scaricarla da ora su Steam a questo indirizzo . Il gioco sarà disponibile nel corso del 2026, anche su Microsoft Store, ma al momento non ci sono piani per una versione di prova per Xbox.

Il team di Friday Sundae ha lanciato una demo per PC di There Are no Ghosts at the Grand , la peculiare avventura narrativa che mescola mistero, soprannaturale e musical.

Cos'è There Are No Ghosts at the Grand?

The Are No Ghosts at the Grand ci porta in un hotel decadente situato in un villaggio sperduto dell'Inghilterra orientale. Noi vestiremo i panni di Chris David, un americano che ha ereditato l'hotel dal padre e ha il compito di riportarlo al suo antico splendore nell'arco di un solo mese. Chris tuttavia ha anche un secondo obiettivo: è un investigatore del paranormale e vuole indagare sulla presenza maligna che si nasconde nell'hotel, che potrebbe essere la causa dietro la scomparsa del padre.

Il gameplay si alterna in due fasi. Di giorno, dovremo restaurare l'hotel utilizzando degli strumenti speciali, come una pistola da giardinaggio che può piantare fiori ed eliminare l'erbacce e una cannone spara mobili, perfetto per arredare le stanze in pochi istanti. Di notte, invece, dovremo trovare indizi, risolvere enigmi ambientali e fare luce sulla presenza paranormale che infesta l'hotel.

Durante l'avventura, faremo la conoscenza di numerosi personaggi, ognuno con un'entrata speciale: invece di un semplice saluto, si presenteranno con una canzone originale, come se fossimo in un musical, con i generi che spaziano dallo ska al jazz allo skater punk.