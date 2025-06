No Ghosts at The Grand annunciato con un trailer all'Xbox Showcase, è un'avventura con musical e paranormale

Uno degli annunci più peculiari dell'Xbox Games Showcase andato in onda questa sera è stato senza dubbio No Ghosts at The Grand, descritto come un "mistero musicale, inquietante e accogliente".

Qui sotto possiamo vedere il primo trailer ufficiale. Il gioco, realizzato da Friday Sundae e il pubblisher Null Games, sarà disponibile nel corso del 2026 su PC e Xbox Series X|S. Sarà incluso al lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass e supporta il programma Play Anywhere.