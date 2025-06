Gears of War: Reloaded si mostra con un trailer gameplay che riconferma la data di uscita

Il trailer riconferma che Gears of War: Reloaded sarà disponibile dal 26 agosto per PS5, PC e Xbox Series X | S, incluso anche su Game Pass sin dal lancio.

Il "Non-E3" è quasi finito ma c'è ancora spazio per l'Xbox Games Showcase 2025 e durante l'evento abbiamo avuto modo di vedere in azione Gears of War: Reloaded .

Il trailer di Gears of War: Reloaded

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Gears of War: Reloaded include l'intera gamma di contenuti di Gears of War: Ultimate Edition, offrendo la versione più completa del gioco originale fino ad oggi. I giocatori avranno accesso immediato a tutti i contenuti scaricabili dopo il lancio senza alcun costo aggiuntivo - questo include l'atto bonus della Campagna, tutte le mappe e le modalità multigiocatore, e un roster completo di personaggi classici e cosmetici sbloccabili attraverso la progressione".

"Gears of War: Reloaded è costruito per il gioco condiviso, sia che si faccia squadra in split-screen o che si salti online. La Campagna supporta la modalità cooperativa a due giocatori, mentre il Multigiocatore in Versus consente un massimo di 8 giocatori. Grazie al cross-play su tutte le piattaforme, voi e i vostri amici potrete fare squadra ovunque giochiate, senza bisogno di un account Microsoft."

"Tuttavia, l'accesso con un account Microsoft sblocca tutte le funzionalità multipiattaforma. Consente la progressione incrociata, in modo che i progressi della Campagna e del multigiocatore siano trasferiti da un dispositivo all'altro. Inoltre, consente di inviare inviti e giocare con gli amici su più piattaforme, ad esempio da Xbox a PlayStation o da Steam a Xbox."