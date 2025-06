Gears of War: Reloaded è il gioco PS5 più preordinato sul PlayStation Store USA e il terzo in Italia

A più di due mesi dal lancio, la riedizione del primo capitolo è attualmente al primo posto nella classifica dei giochi più preordinati del PlayStation Store USA , seguita dal bundle EA Sports Madden 26 + College Football 26 e da Ready or Not: Digital Deluxe, rispettivamente al secondo e terzo posto. Subito fuori dal podio troviamo la Digital Deluxe Edition di Death Stranding 2: On the Beach.

Gears of War: Reloaded segna il debutto della serie, storicamente legata a Xbox, su console PlayStation - e a quanto pare tantissimi giocatori PS5 non vedono l'ora di provarla.

Un altro possibile successo per Microsoft dopo Forza Horizon 5?

Per quanto riguarda la versione italiana dello store digitale di Sony, Gears of War: Reloaded al momento occupa la terza posizione, dietro alla Digital Deluxe e all'edizione standard di Death Stranding 2: On the Beach.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ovviamente, la classifica dei preordini non offre un quadro completo della situazione, e solo quando usciranno le classifiche di vendita del PlayStation Store di agosto potremo sapere se Gears of War: Reloaded sarà un successo o meno su PS5. Ad ogni modo, in maniera simile, anche Forza Horizon 5 era stato in testa tra le prenotazioni per poi diventare il titolo più acquistato di maggio sullo store PlayStation.

Vi ricordiamo che Gears of War: Reloaded sarà disponibile dal 26 agosto su PS5, Xbox Series X|S e PC. Sarà incluso sin dal lancio anche su PC e Xbox Game Pass.