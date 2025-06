Come gira Gears of War: Reloaded? Lo rivela un confronto fra Xbox, PS5 e PS5 Pro

Come gira Gears of War: Reloaded? Il nuovo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits mette una di fianco all'altra le versioni Xbox Series X|S, PS5 e PS5 Pro della beta multiplayer, mostrando in che maniera si comportano.

L'autore spiega che si tratta di una comparativa per molti versi storica, se pensiamo a quanto la serie di Gears of War sia stata finora rilevante nell'ambito delle esclusive Xbox e adesso anche gli utenti PlayStation potranno finalmente metterci le mani sopra.

Sebbene i valori possano cambiare da qui al lancio, trattandosi pur sempre di una beta, tutte le versioni di Gears of War: Reloaded vantano una doppia modalità grafica, a 60 fps o 120 fps, e le prestazioni risultano perfette su tutte le piattaforme analizzate.

Il segreto dietro la grande solidità del frame rate sta nell'impiego di una risoluzione dinamica che cambia in base al carico di lavoro, presentando chiaramente numeri diversi a seconda della console.