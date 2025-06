Gears of War: Reloaded non uscirà su PS5 in Giappone, ecco perché

Microsoft ha annunciato che Gears of War: Reloaded non uscirà su PS5 in Giappone: un brutto colpo per i possessori nipponici della console Sony, che non potranno giocare il remake (anzi, la remaster del remake) dello sparatutto di Epic Games neanche stavolta.

Stando a quanto dichiarato dalla casa di Redmond, il problema sarebbe legato alle "restrizioni relative alla classificazione giapponese" e ad alcune non meglio precisate "regole della piattaforma", che immaginiamo non siano compatibili con la violenza di alcune sequenze di Gears of War.

Nello specifico, il comitato CERO ha già posto in passato il veto rispetto a videogiochi che rappresentavano graficamente delle amputazioni, e l'ex esclusiva Microsoft come sappiamo mette a disposizione un'arma principale, il Lancer, equipaggiata con una motosega per fare a pezzi le Locuste.

Come forse ricorderete, si è verificato un caso del tutto simile ai tempi di The Callisto Protocol e del remake di Dead Space, entrambi banditi nel territorio giapponese proprio per via della presenza di scene di amputazione.