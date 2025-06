La beta di Gears of War: Reloaded è stata estesa con alcune novità

Naturalmente la curiosità dei partecipanti alla beta è legata anche alla presenza di tanti nuovi utenti in possesso di una PS5 , che si ritrovano ad avere a che fare con lo sparatutto in terza persona di Epic Games per la prima volta.

Gears of War: Reloaded, abbiamo provato il deathmatch a squadre

Vedremo infatti l'introduzione della modalità Esecuzione e della mappa Canali all'interno della playlist per le partite classificate, così da offrire un assaggio più consistente dell'esperienza online a cui potremo accedere a partire dal 26 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Allo stato attuale, l'ultimo fine settimana di beta partirà il 20 giugno alle 21.00 e si concluderà il 23 giugno alle 6.00, aggiungendo dunque alcune ore rispetto a quanto pianificato in precedenza. Non si tratta tuttavia dell'unica modifica che Microsoft ha apportato al calendario.

La beta di Gears of War: Reloaded è stata estesa , alla luce del grande successo riscosso e della pressante richiesta da parte degli utenti, che potranno anche approfittare di alcune novità per quanto concerne i contenuti disponibili durante i test.

La fine di un'era

Non c'è dubbio che l'annuncio di Gears of War: Reloaded abbia abbattuto uno dei pochi tabù rimasti in casa Microsoft, che nell'ambito della sua strategia multipiattaforma sta portando tutte le esclusive Xbox su PS5.

A questo punto non rimane che Halo, che approderà probabilmente su PlayStation con una remaster della Master Chief Collection, in maniera del tutto simile a ciò che sta accadendo con Gears of War, prima dell'arrivo dei capitoli successivi.