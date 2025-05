Gears of War: Reloaded è stato annunciato per PS5, Xbox, PC e Game Pass, è gratis per chi ha la Ultimate Edition

Sarà disponibile al prezzo di 39,99 dollari a partire dal 26 agosto 2025 su Xbox Series X|S, PC e PS5 , segnando il debutto assoluto della serie Gears of War sulle console PlayStation. Ovviamente sarà incluso anche all'interno di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass . Non solo, chi ha acquistato prima del 5 maggio Gears of War: Ultimate Edition potrà eseguire l'upgrade alla versione "Reload" senza costi aggiuntivi .

I dettagli sulle novità della versione Reload

Stando alla descrizione offerta da Microsoft, Gears of War: Reloaded è una versione sotto steroidi e migliorata del remake Gears of War: Ultimate Edition, uscito nel 2015. Supporterà fino alla risoluzione 4K, 120 fps e include il multiplayer con cross-progression e cross-play tra tutte le piattaforme. Inoltre, supporta il programma Xbox Play Anywhere e sarà possibile giocarci in streaming su molteplici dispositivi tramite Xbox Cloud Gaming.

Nel dettaglio, queste le novità dal punto di vista tecnico:

Risoluzione 4K

60 fps nella Campagna

120 fps al secondo nel Multiplayer

High Dynamic Range (HDR)

Dolby Vision e 7.1.4 Dolby Atmos

7.1.4 3D Spatial Audio

Frequenza di aggiornamento variabile (VRR)

Asset 4K e texture rimasterizzate

Effetti visivi post-processing migliorati

Ombre e riflessi migliorati

Super risoluzione con anti-aliasing migliorato

Zero schermate di caricamento durante la Campagna

Gears of War: Reloaded include tutti i contenuti di Gears of War: Ultimate Edition. I giocatori avranno accesso immediato a tutti i DLC post-lancio senza alcun costo aggiuntivo, tra cui l'atto bonus della Campagna, tutte le mappe e le modalità multigiocatore e una rosa completa di personaggi classici e cosmetici sbloccabili con la progressione. La campagna supporta la co-op a due giocatori in split-screen e online. Mentre il multiplayer PvP propone scontri tra otto giocatori.

Uscito nell'ormai lontano novembre del 2006, Gears of War è uno sparatutto in terza persona che segue le vicende di Marcus Fenix, ex detenuto e soldato della Coalizione dei Governi Organizzati, mentre combatte contro la temibile Orda delle Locuste, una razza sotterranea che ha invaso il pianeta Sera. Il gioco ha avuto un impatto enorme nel mondo dei videogiochi, introducendo il sistema di copertura dinamica che poi è stato ripreso da tantissimi altri esponenti del genere. Insomma, si tratta di una riedizione che farà sicuramente felici i fan di lunga data e un ottimo punto di partenza per chi non si è mai avvicinato alla serie.