Il codice sorgente di Fallout 1 e 2 non è andato perso, nonostante fosse stato ordinato di distruggerlo

Pare proprio che il codice sorgente dei primi due Fallout non sia andato perso. Parlando con VideoGamer, Tim Cain, l'autore di entrambi, aveva detto che, a quel che ne sapeva, era stato distrutto. Pare però che non sia andata così. A dirlo è stata Rebecca Heineman, una delle fondatrici di Interplay Productions , l'editore dei primi due Fallout, che, sempre a VideoGamer, ha raccontato come sono andate le cose. Sostanzialmente lo ha conservato lei.

Scelta autonoma

Heineman ha spiegato di aver iniziato a conservare il codice sorgente dei giochi dell'azienda dopo aver lavorato sulla "10 Year Anthology: Classic Collection", una raccolta di giochi di Interplay pubblicati tra il 1983 e il 1993.

All'epoca, la programmatrice aveva bisogno del codice sorgente di diversi titoli, incluso il predecessore di Fallout, Wasteland, ma dopo aver visto in prima persona quanto fosse carente la conservazione dei videogiochi, si assicurò di tenere una copia di backup di tutto.

"Ho il codice sorgente di tutti i miei progetti, quindi la maggior parte dei giochi sono riuscita a farli girare su CD senza problemi," ha detto la programmatrice. "Wasteland è stato convertito su PC da qualcun altro, quindi ho chiesto il codice sorgente e non mi hanno risposto. Sono andata nell'ufficio del COO e mi ha dato una scatola di cartone che sembrava fosse stata investita da un camion e conteneva parte del codice sorgente su floppy disk. Alla fine ho contattato degli amici di Electronic Arts per ottenere una copia del codice sorgente che avevamo inviato loro quando Wasteland fu distribuito."

Dopo questo evento, Heineman ha creato uno "snapshot" (una copia istantanea) di ogni versione dei giochi su cui ha lavorato, incluse le conversioni per MacOS di entrambi i Fallout originali. Poiché aveva bisogno del codice sorgente originale per le conversioni, entrambi sono stati conservati e archiviati.

"Mi sono data la missione di creare snapshot di tutto e archiviarli su CD-Rom," ha spiegato Heineman. "Quando ho lasciato Interplay nel 1995, avevo copie di ogni gioco che avevamo fatto. Nessuna eccezione. Quando ho creato MacPlay, che è esistita oltre il mio periodo in Interplay, ho creato uno snapshot di ogni gioco convertito, inclusi Fallout 1 e 2."

Insomma, Fallout 1 e 2 potrebbero essere stati salvati da una compilation. Comunque sia, Cain non ha mentito sul codice sorgente: gli fu effettivamente ordinato di distruggerlo prima di lasciare l'azienda.

"Interplay aveva problemi con le persone che lasciavano l'azienda, e se te ne andavi, diventavano... scontrosi," ha spiegato Heineman. "Io ero una fondatrice, quindi quando me ne sono andata, ho tenuto TUTTO. Ora, riguardo a Fallout, ho realizzato la conversione per Mac per la mia azienda, MacPlay. Quindi ho tutto, incluso il codice sorgente di Fallout 1 e 2. Certo, non ho gli appunti di Tim o altri file collegati. Ma il codice sorgente non è perso."

"Interplay aveva la reputazione di minacciare gli ex dipendenti di azioni legali se si facevano 'adescare', o se portavano a casa delle risorse aziendali," ha continuato. "Tuttavia, le basi legali per farlo non c'erano, motivo per cui non è mai stata intentata una causa contro nessuno. Se avessero avuto delle basi legali su cui appoggiarsi, mi avrebbero fatto causa da un pezzo."