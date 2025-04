Il marketing voleva che Fallout fosse una specie di Diablo, ma Tim Cain si oppose

Il maestro Tim Cain continua a pubblicare video sul suo canale YouTube in cui racconta di fatti e aneddoti relativi allo sviluppo dei videogiochi a cui ha lavorato. Nel più recente ha parlato di come il reparto marketing di Interplay gli avesse chiesto di realizzare un Fallout in tempo reale , buttando via quello a turni. Volevano un gioco simile a Diablo di Blizzard quindi, ma lui ha declinato, facendogli presente che sarebbe costato molto di più realizzarlo.

Il marketing poteva distruggere la leggenda

Insomma, abbiamo rischiato che il marketing tarpasse le ali a una serie che ancora non era nata, chiedendo al team di rifare il gioco, eliminando il sistema a turni a favore di uno in tempo reale.

Il tutto è nato da uno degli spettatori che gli ha chiesto cosa avrebbe fatto dovendo realizzare un Fallout in tempo reale. "Non avrei mai creato Fallout in tempo reale. Non nel 1997, non adesso nel 2025." Ha spiegato Cain, che poi ha parlato delle pressioni ricevute in merito.

"Il marketing di Interplay mi si avvicinò nel 1996, un anno prima di uscire con il gioco, e voleva che rifacessi Fallout in tempo reale a causa di Diablo. Hanno desistito quando gli ho chiarito di quanti soldi e tempo avrei avuto bisogno."

L'aneddoto ci fa capire cosa traina le tendenze del mondo dei videogiochi e di come un successo globale come Diablo avvelenò il mercato dei giochi di ruolo tradizionali, almeno nel medio periodo. Non è molto diverso da quanto è successo con i battle royale, o di quanto sta accadendo con gli extraction shooter.