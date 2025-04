Avete ricevuto un invito per la beta di Silent Hill f? Il team di sviluppo avverte che è una truffa

I truffatori sanno bene come colpire, ad esempio offrendo l'accesso a una beta dell'attesissimo Silent Hill f per rubare i dati ai videogiocatori, che glieli comunicano in preda all'entusiasmo. A dare l'allarme è stato l'account ufficiale del gioco su X, che ha pubblicato un post per mettere in guardia dai falsi inviti a improbabili beta test chiusi, da eventi dedicati al gioco e da siti web che hanno come unico obiettivo quello di ottonere i dati sensibili di chi cade nella loro trappola.