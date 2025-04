È in arrivo una beta di The Witcher 4? CD Projekt RED fa chiarezza

È in arrivo una beta di The Witcher 4? No, si tratta di una truffa: a spiegarlo è stata CD Projekt RED, che ha pensato bene di fare chiarezza visto che circolavano con insistenza voci in merito a un fantomatico test del nuovo capitolo.

"Ultimamente abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di alcuni membri della community riguardo presunti inviti per un beta test di The Witcher 4", ha scritto il team di sviluppo polacco. "Ebbene, si tratta di una truffa!"

"Stiamo già adottando tutte le misure necessarie per rimuovere questi messaggi fraudolenti. Dunque, se doveste ricevere un invito o imbattervi in una notizia simile, vi invitiamo cortesemente a segnalare la truffa utilizzando gli strumenti disponibili nel vostro client email o sulla piattaforma social che state utilizzando."

"Ricordate: i cacciatori di mostri professionisti non cadono in trappola, bensì le smascherano e le abbattono! Qualora in futuro dovessimo organizzare dei beta test, come sempre lo comunicheremo prima di tutto tramite i nostri canali ufficiali e i nostri siti web."