Xbox Game Pass "non è per tutti", ammette Phil Spencer

Per molto tempo Microsoft e Xbox hanno spinto molto su Game Pass e su come fosse un modo per tutti di accedere a molti videogiochi, a prezzo conveniente e da qualsiasi piattaforma. Tutto questo non è in realtà cambiato, ma ora Phil Spencer - capo della divisione videoludica di Microsoft - ha ammesso che no, Xbox Game Pass non è un prodotto adatto a tutti .

Le parole di Phil Spencer su Xbox Game Pass

La testata ha chiesto a Spencer in che condizioni si trova il servizio in abbonamento Xbox Game Pass e qual era il punto di vista della compagnia su tale business.

Spencer ha dichiarato di aver "sempre pensato al Game Pass come a una opzione extra per chi vuole giocare" e che sta facendo il possibile per assicurarsi che le ore di gioco aumentino. Tuttavia, Spencer ha aggiunto che ci sono persone che dovrebbero invece comprare i loro videogiochi.

"Non è per tutti", ha detto Spencer. "Se giocate a uno o due giochi all'anno, Game Pass probabilmente non è il modello di business giusto per voi, dovreste comprare solo quei due giochi, e sarebbe del tutto sensato".

Il logo di Xbox Game Pass

Spencer ha sottolineato che vuole che i giocatori abbiano la possibilità di scegliere come consumare e acquistare i giochi. Per questo motivo, come ha dichiarato, l'azienda si sta "concentrando" per assicurarsi che ogni gioco giocabile su Game Pass sia anche disponibile per l'acquisto.

"Stiamo rendendo questi giochi disponibili per l'acquisto su più piattaforme", ha dichiarato. "Guardo alle ore complessive di gioco su Xbox, ai nostri giochi, ed è un numero che continua a crescere in modo abbastanza sostanziale, e questo è davvero il parametro che considero per il successo".

