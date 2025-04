Xbox Game Pass annuncia i nuovi giochi in arrivo ad aprile con Expedition 33, GTA 5, COD: MW 2 e altri

Viene confermata l'informazione che voleva GTA 5 di ritorno all'interno del catalogo del servizio, mentre altri titoli come Clair Obscur: Expedition 33 e Towerborne erano già noti in quanto annunciati come disponibili al lancio direttamente nel catalogo del servizio.

Microsoft ha annunciato la nuova ondata di giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di aprile 2025 e all'inizio di maggio su PC e Xbox e si tratta di un'infornata veramente ricca, sia in termini di quantità che di qualità, con alcuni titoli anche particolarmente grossi.

La lista dei giochi in arrivo

Si tratta di ben 11 giochi in totale tra novità assolute, approdi su Game Pass, ritorni e passaggi da in livello all'altro, una quantità veramente notevole che ricorda alcune delle ondate migliori viste sul servizio in abbonamento di Microsoft.

I nuovi giochi in arrivo su Game Pass tra fine aprile e inizio maggio 2025

Ecco dunque la lista dei giochi in arrivo nella seconda metà di aprile e all'inizio di maggio 2025 su Game Pass:

Grand Theft Auto V - Cloud, Console e PC, 15 aprile (Ultimate, PC, Standard)

Neon White - Console, 16 aprile (Standard)

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game - Cloud, Console e PC, 16 aprile (Ultimate, PC, Standard)

Crime Scene Cleaner - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 17 aprile (Ultimate, PC)

Tempopo - Cloud, Console e PC, 17 aprile (Ultimate, PC)

Clair Obscur: Expedition 33 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 24 aprile (Ultimate, PC)

Towerborne (Game Preview) - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 29 aprile (Ultimate, PC)

Far Cry 4 - Cloud, Console e PC, 30 aprile (Ultimate, PC, Standard)

Anno 1800 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 1 maggio (Ultimate, PC, Standard)

Call of Duty: Modern Warfare II - Cloud, Console e PC, 1 maggio (Ultimate, PC)

Dredge - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 6 maggio (Ultimate, PC, Standard)

Tre sono le uscite al day one in questa infornata con Towerborne (in accesso anticipato), Clair Obscur: Expedition 33 e Tempopo, ma in generale ci sono offerte un po' per tutti i gusti.

A tutti questi potrebbe aggiungersi forse anche The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, considerando che il gioco sembra proprio essere realtà in seguito al leak emerso in queste ore e potrebbe arrivare già la prossima settimana. Trattandosi di un titolo Xbox Game Studios, potrebbe essere lanciato direttamente nel catalogo di Game Pass.