Like a Dragon: Infinite Wealth è a un prezzo bassissimo per PlayStation e Xbox: l'amato GDR è in super sconto

Che gioco è Like a Dragon: Infinite Wealth

Parliamo di un gioco di ruolo a turni che ci mette nei panni di Ichiban e dei suoi amici. Dopo le avventure di Yakuza: Like a Dragon (il settimo capitolo, nuovo inizio per la serie), ci ritroviamo alle Hawaii. Ichiban è in cerca della madre, che credeva scomparsa per sempre.

Come detto, è un GDR invece che un gioco d'azione in tempo reale e possiamo quindi gestire una squadra di personaggi con varie statistiche e la possibilità di dare loro differenti "lavori" (classi con abilità e armi uniche). Possiamo come sempre esplorare la città, completare vari minigiochi e storie secondarie. In questo capitolo è presente anche Kiryu, protagonista storico di Yakuza.