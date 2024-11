La serie Like a Dragon / Yakuza raggiunge quota 27,7 milioni di copie, molte vendute solo nell'ultimo anno

Sega ha pubblicato un nuovo report finanziario dal quale apprendiamo che la serie Like a Dragon , in precedenza conosciuta come Yakuza, è più che in forma che mai e ha raggiunto il tetto delle 27,7 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

La serie TV di Amazon Prime Video spingerà ulteriormente le vendite?

Insomma, parliamo di ottimi risultati, probabilmente in larga parte dovuti al capitolo più recente, Like a Dragon: Infinite Wealth, che è stato generalmente molto apprezzato sia dalla stampa che dal pubblico, oltre a una sempre più crescente rilevanza della serie in Occidente.

Goro Majima, il protagonista di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Sarà interessante scoprire se anche durante il prossimo anno ci sarà un incremento di vendite simile o altrettanto positivo grazie alla spinta data dalla serie TV Like a Dragon: Yakuza di Amazon Prime Video (sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione) e l'arrivo di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, un nuovo gioco a sottofondo piratesco con protagonista Goro Majima e che si prospetta una delle avventure più folli dell'intera serie. Sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il prossimo 21 febbraio, ecco le nostre prime impressioni dopo averlo provato.