Come sarebbe stato Gears 6? L'ex-capo del franchise svela le idee per il seguito

Fergusson ha detto la propria a riguardo a un potenziale Gears 6 in un recente podcast di IGN USA . Ricordiamo che Fergusson è il capo di Diablo presso Blizzard Entertainment sin dal suo addio da The Coalition nel 2020.

Gears of War proseguirà la propria corsa con il capitolo sottotitola E-Day. Pur essendo un gioco principale della serie, è in realtà un prequel dell'intero franchise. Sebbene paia molto interessante, non è ciò che alcuni si sarebbero aspettati e certamente non è ciò che il precedente capo del franchise - Rod Fergusson - aveva in mente per Gears.

Le parole dell'ex-capo del franchise di Gears of War

Fergusson ha svelato che, mentre era ancora a capo della serie presso lo studio, l'idea iniziale che aveva messo in atto per Gears 6 prevedeva che la serie si spostasse su un nuovo pianeta piuttosto che continuare a essere ambientata su Sera.

"In Gears 6 avremmo lasciato Sera. Era una cosa che stavamo costruendo. Se avete seguito la storia di Gears 5, vi siete imbattuti in una sorta di tecnologia missilistica dell'UIR (Unione delle Repubbliche Indipendenti). Stavamo gettando i semi e le basi del fatto che, conquistando il territorio dell'UIR, abbiamo adottato il loro programma spaziale."

"Quindi, quello che volevo fare con Gears 6 è portarvi fuori da Sera per scoprire cosa potrebbe significare per il resto della galassia o, almeno, per il resto del sistema solare. Non che si saltasse [tra i pianeti], ma... si trattava di una tecnologia vecchia, dell'era russa, tipo sputnik, quindi non volevamo iniziare a fare il Mass Effect. Si trattava davvero di "portarvi in un posto nuovo per vedere come potrebbe essere'."

Ricordiamo infine che Gears of War: E-Day è in sviluppo per Xbox Series X|S e PC.