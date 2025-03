Ecco quando potrebbe uscire Gears of War: E-Day, secondo una voce di corridoio

Nel corso degli ultimi mesi, ci sono state molte indiscrezioni riguardanti Gears of War: E-Day , alcune delle quali hanno affermato che potrebbe uscire entro la fine del 2025. Sembra però che il nuovo gioco di The Coalition salterà completamente quest'anno e arriverà nel 2026 , sempre secondo una nuova voce di corridoio, riportata in questo caso da extas1s, informatore ben addentro alle questioni di Xbox, che già in passato ha riportato informazioni rivelatesi affidabili.

2026

Stando a quanto riportato da extas1s, in un primo momento Gears of War: E-Day era stato pianificato per l'anno corrente, anche se in via provvisoria (l'uscita non è mai stata ufficializzata da Xbox). Comunque sia, lo stato dello sviluppo rende improbabile che ce la faccia. Da qui lo slittamento all'anno prossimo.

Del resto Xbox ha un calendario fitto di lanci nel 2025 (Avowed è il più recente), tra nuovi giochi e conversioni per altri sistemi, quindi la dirigenza potrebbe aver voluto dare più tempo al nuovo Gears of Wars per essere cotto a puntino. Si parla anche dell'arrivo entro fine anno di una Gears of War Collection, che potrebbe rendere meno amara l'attesa per il nuovo capitolo, facendo conoscere la serie a più persone.

Per il resto vi ricordiamo che Gears of War: E-Day è in sviluppo per Xbox Series X e S e PC. Recentemente, è stato annunciato che People Can Fly, lo studio di Gears of War: Judgment e Outriders, sta collaborando allo sviluppo. Si parla anche dell'arrivo di una Gears of War Collection.