Gears of War: E-Day è in fase di pieno sviluppo già da diversi anni

Stando alle informazioni riportate all'interno del curriculum di un senior level designer di The Coalition, Gears of War: E-Day è in fase di pieno sviluppo già da cinque anni: i lavori sul nuovo capitolo della serie sono cominciati all'inizio del 2020.

Come sappiamo, il prequel ambientato durante il Giorno dell'Emersione non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma considerando le tempistiche delle produzioni tripla A è possibile che il lancio non sia così distante, anzi magari Microsoft potrebbe farci una bella sorpresa con un annuncio fra non molto.

Quel che è certo è che il reveal di Gears of War: E-Day ha scatenato l'entusiasmo tra gli appassionati della saga creata originariamente da Epic Games, non pienamente convinti dall'andamento dell'ultima trilogia e nostalgici nei confronti delle atmosfere che caratterizzavano i primi capitoli.