Gears of War: E-Day, Contraband e Clockwork Revolution per Xbox potrebbero mostrarsi presto

Diverse novità dovrebbero arrivare all'interno del tradizionale Xbox Games Showcase , che anche quest'anno si terrà molto probabilmente nel mese di giugno, come solitamente accade a cadenza annuale, trattandosi del maggiore evento di Microsoft Xbox in termini di comunicazione.

La questione viene riportata dal giornalista Tom Warren di The Verge, fonte considerata generalmente attendibile per quanto riguarda i videogiochi, il quale ha riferito di recente di aver sentito che ci sarebbero parecchie novità interessanti in arrivo nei prossimi mesi, sia in termini di uscite che di annunci.

Sembra che il 2025 si prospetti come un ottimo anno per Xbox , che dopo annunci e sorprese dell'Xbox Developer Direct potrebbe avere diverse altre novità di alto profilo, con la possibilità di vedere Gears of War: E-Day, Contraband e Clockwork Revolution nei prossimi mesi .

Tante altre novità previste per il 2025 da Xbox

In particolare, Warren ha riferito che Gears of War: E-Day potrebbe essere pianificato come un'uscita del 2025 per Xbox Game Studios, dunque in arrivo entro la fine dell'anno, ma questo secondo piani risalenti all'anno scorso, che potrebbero essere stati cambiati.

Una scena dal trailer di Clockwork Revolution

Previsti invece come giochi da mostrare all'interno dell'Xbox Games Showcase 2025, evento ancora da annunciare in via ufficiale, sarebbero invece Contraband e Clockwork Revolution.

Ricordiamo che il primo è il nuovo capitolo nella celebre serie di sparatutto in terza persona creata da Epic Games e poi gestita da The Coalition all'interno di Xbox Games Studios: annunciato l'anno scorso, risulta difficile pensare che possa arrivare entro il 2025 considerando le dimensioni della produzione, ma è anche vero che il team è in silenzio ormai da molto tempo e potrebbe essersi portato avanti nello sviluppo.

Contraband è un gioco cooperativo di Avalanche basato su dei contrabbandieri che venne annunciato tra i primi titoli previsti per Xbox Series X|S ma che di fatto non si è mai visto, ma ha comunque proseguito il suo percorso e prima o poi dovrebbe mostrarsi.

Infine, Clockwork Revolution è l'atteso action RPG di inXile, autori della serie Wasteland, che ci trasporta in un mondo steampunk molto affascinante, che ha in effetti delle forti possibilità di essere presente a qualche evento Microsoft nel 2025.