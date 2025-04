L'esclusiva Xbox Contraband non è morta: Avalanche Studios dà segnali di vita

Contraband è vivo: le prove

Avalanche Studios ha però recentemente confermato di essere ancora al lavoro su Contraband, pubblicando una proposta di lavoro dedicata al videogioco.

"Sei pronto a dare vita al prossimo grande titolo AAA? Stiamo cercando un Senior DevOps Engineer da inserire nel nostro team di Contraband", si legge nell'annuncio di lavoro in questione. "Questa è la tua occasione per plasmare il modo in cui lo sviluppo di giochi all'avanguardia incontra la moderna infrastruttura cloud. Aiuterai a ottimizzare le pipeline, a potenziare il CI/CD e a portare innovazione in ogni fase del processo di sviluppo".

Sebbene questo annuncio di lavoro confermi che Contraband non è stato cancellato, non ci sono ancora dettagli sul gioco. Tutto ciò che sappiamo è quel poco che è stato rivelato nel 2021, ovvero che si tratta di un "paradiso per contrabbandieri" in cooperativa ambientato nel mondo fittizio Bayan del 1970. Oltre a questo, Avalanche Studious ha precedentemente promesso che il gioco sarà il suo "gioco più ambizioso e spettacolare fino ad oggi".

Qui sopra potete rivedere il video di presentazione. Non ci resta che attendere e capire se ci saranno novità a riguardo. L'Xbox Games Showcase di giugno potrebbe essere lo spazio perfetto.